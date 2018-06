Allsång på Håbo Festdag med Jan Johansen tillbaka

Jan Johansen kommer även i år att leda allsång tillsamman med Musikskolan i Håbo på årets upplaga av Håbo Festdag.

Förra årets allsång med Jan blev en stor succé och han planerar att upprepa det även i år den 18 augusti på Håbo Festdag. Han uppträder tillsammans med Musikskolan i Håbo kl.14.00 på stora scen.

Jan Johansen inledde sin karriär som sångare i coverbandet Off Duty. 1993 blev ”Lost In Paradise” den först av Jans låtar att komma in på topplistorna, en låt som han sjöng tillsammans med Erika Norberg. Men det var med låten ”Se på mej” som han fick sitt stora genombrott när han vann Melodifestivalen 1995. Samma år och med samma låt kom han slutligen trea i Eurovision Song Contest och nu är han alltså åter tillbaka på Håbo Festdag.

Attila Gal

HåboPortalen.se