Varje vecka spelas det fotbollsmatcher runtom i landet. Här i länet har vi exempelvis IK Sirius och Håbo FF. För den sportintresserade finns det också goda möjligheter att göra matcherna intressanta.

Goda möjligheter att spela på fotboll

Vi är mitt uppe i fotbollssäsongen. Något som märks i alla håll och kanter av vårt avlånga land. Klubblag av alla storlekar kämpar för att stå som segrare. Här i Håbo har vi Håbo FF, som nu har spelat 18 matcher i division 5. Om vi ser till hela länet är det IK Sirius som är det stora laget.

2016 kom den efterlängtade vinsten i Superettan och IK Sirius kunde återvända till Allsvenskan efter 42 års frånvaro. Denna säsongen av Allsvenskan är nu 20 matcher in och IK Sirius ligger på plats 13 med 17 poäng. Nästa match hålls den 17 september då de möter serietvåan Hammarby IF. Om IK Sirius vinner, har de möjlighet att klättra ett steg i tabellen.



Hösten har många spännande matcher att bjuda på och vi hoppas givetvis att Håbo FF och IK Sirius kommer att klättra i tabellerna. De kämpar hårt på planen och förtjänar lite ny medvind.



Attila Gal

HåboPortalen