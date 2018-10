Sveriges framgångsrika spelföretag

Sverige är världsledande när det kommer till spelutveckling och det har under flera decennier lanserats mängder med spel som har toppat flera olika globala försäljningslistor.

Foto by Beata Dudová/ Pexels license

Den svenska spelbranschen är så pass framgångsrik att den har kallats det svenska spelundret i svensk media. Tusentals personer är idag anställda inom spelutveckling i Sverige och under 2016 omsatte branschen 12,4 miljarder kronor. Tillväxten förväntas bli ännu större under 2018, speciellt med tanke på den kommande regleringen av spelmarknaden som vi har skrivit om tidigare. I den här artikeln går vi igenom några av de spelföretag som har lyckats skapa enorma framgångar på en global spelmarknad.

Paradox Interactive

Historiska strategispel för PC är Paradox Interactives specialitet och deras mest kända titlar är Europa Universalis-serien, Magicka, Hearts of Iron och Victoria: An Empire Under The Sun. Paradox har sitt huvudkontor i Stockholm. År 2017 omsatte företaget 814 miljoner kronor och deras börsvärde uppgår till 24 miljarder kronor. Företaget grundades år 1999 och har idag över 200 anställda.

EA DICE

Spelföretaget EA Digital Illusions CE AB som kallas DICE har utvecklat några av världens mest populära actionspel. År 2002 släpptes deras allra största spel Battlefield som utspelar sig under andra världskriget. Spelet vann flera priser på exempelvis Datorspelsgalan och Guldpixeln. Efter framgången med Battlefield har DICE släppt massvis med uppföljande titlar som exempelvis Battlefield Modern Combat och Battlefield Vietnam. DICE har även skapat de populära spelen Mirror’s Edge, Medal of Honor och Star Wars Battlefront. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och år 2016 hade de 640 anställda samt en omsättning på 1,17 miljarder kronor.

King

Spelet Candy Crush Saga är ett superpopulärt spel för smarttelefoner och det utvecklades av det svenska spelföretaget King år 2012. Spelet har laddats ner 500 miljoner gånger och fortsätter att öka i popularitet. Idag utvecklar företaget datorspel för mobiltelefoner, webben, Facebook samt Windows 10. I februari 2016 köptes företaget upp av det amerikanska företaget Activision Blizzard. Kings huvudkontor ligger dock fortfarande i Stockholm. Andra mobilspel från King som har nått stor framgång inkluderar Farm Heroes, Bubble Witch och Pet Rescue.

Mojang

Mojang är det mest framgångsrika spelföretaget i svensk historia. Företaget grundades år 2009 av Markus Persson som tidigare arbetade för King. År 2011 släppte företaget Minecraft som snabbt blev en enorm succé och år 2016 hade 100 miljoner upplagor av spelet sålts. Datorspelet är ett av de bästsäljande spelen någonsin och det fortsätter växa än idag. Minecraft var unikt eftersom det är en öppen spelvärld som spelaren bygger på och utforskar. Det innebär att det inte finns några begränsningar för vad som kan skapas. September 2014 köpte Microsoft Mojang för 2,5 miljarder dollar och grundarna lämnade då företaget. Mojang AB är fortfarande Sveriges största spelföretag och år 2016 omsatte dem cirka 3,7 miljarder kronor.

Evolution Gaming

Evolution Gaming som grundades av de två svenskarna Jens von Bahr och Fredrik Österberg är världsledande inom live-dealer spel för casinon. Företaget etablerades 2006 och har haft en stadig utveckling tack vare sina olika innovationer och sina samarbeten med stora kasinon på nätet. Företaget har idag över 2000 anställda i flera olika länder och de har vunnit flera priser för sina produkter. Evolution Gaming har en inspelningsstudio i Riga där de bland annat spelar in en av sina senaste innovationer, Multi-Camera Immersive Lite Studio som har det väletablerade kasinot PokerStars Casino som den första licensinnehavaren. Företaget har även en live-studio på Malta och en studio i Vancouver. År 2017 redovisade bolaget rörelseresultat på drygt 611 miljoner. Några av deras välkända spel är Live Three Card Poker, Live Dream Catcher och Live Blackjack.

NetEnt

NetEnt är ett snabbväxande företag som exploderade mellan 2007 och 2016, men det grundades redan år 1996. Företaget utvecklar spel för casinon och de är framförallt kända för sina spelautomater med olika teman och bonusfunktioner. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på Stockholmsbörsen. Bland deras spel hittar man bland annat Starburst, Arabian Nights, Eggomatic och Gonzo’s Quest. Just Starburst anses vara en av Sveriges mest populära spelautomater, men det mest kända spelet från NetEnt är troligtvis Mega Fortune. Spelet har nämligen en progressiv jackpott och delade ut en rekordvinst på 154 miljoner kronor år 2013.



Attila Gal

HåboPortalen