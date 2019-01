Lager-på-lager för att hålla värmen

Att klä sig rätt efter väder och aktivitet är inte det lättaste. Framför allt inte när vädret och temperaturerna svänger på samma sätt som det har gjort i Sverige under hösten och början på vintern. På morgonen kan det var minusgrader och starka vindar, medan det framåt lunch kan ha övergått till att vara flera grader mildare och strålande solsken.

Att ha med sig flera ombyten är inte alltid optimalt, framför allt inte om man arbetar i fält och ofta är på resande fot. Det är varken praktiskt, hållbart eller ekonomiskt. Men det finns en enkel lösning på problemet med att välja rätt kläder efter väder, och det är inte så svårt som det låter.

Lager-på-lagerprincipen

Ett fel många gör om vintern är att de klär sig alldeles för varmt för vad de ska göra. De flesta utomhusexperter, skidåkare och yrkesmän är överens om att man både håller värmen och rör sig bäst om man följer lager-på-lagerprincipen. Det innebär samtidigt att du kan klä av dig ett lager om du blir för varm.

Företaget engelbert strauss har därför sett till att deras arbetskläder och yrkeskläder finns i flera varianter. Det finns jackor och byxor som kan bäras som över, under eller mellanlager. Lager-på-lager-principen kan följas på flera olika sätt beroende på ditt arbete. Du kan bära ett värmande underställ under dina overaller tillsammans med en väderresistent jacka. Eller så kan du bära ett underställ, följt av en värmande fiberpälsjacka, arbetshorts och en softshelljacka som skyddar mot vind och väta. För att underlätta för yrkesmän och yrkeskvinnor har ovannämnda företag tagit fram en vinterkollektion med kläder för både under-, mellan- och överlagret samt flera tillbehör som handskar och verktyg.

Kläder med omsorg

Familjeföretaget engelbert strauss är nu inne på fjärde generationen när det kommer till att tillverka produkter för olika yrkesgrupper. Kvalitetsgranskningen pågår från idé till färdig produkt och de är i dag ett av Europas ledande företag för arbetskläder. Hållbarhet är ett genomgående tema inom företaget och de arbetar både för att främja miljön samt djur och människors välstånd. Sedan 2016 är de medlemmar i Fair Wear Foundation, vars målsättning är att förbättra villkoren inom textilindustrin.



Yrkeskläder vs fritidskläder

Man kan anamma samma principer för fritidskläder som för arbetskläder. Däremot finns det andra aspekter man måste tänka på när man ska välja kläder för sitt arbete. För det första ska de, förutom att hålla dig varm, passa för yrket du utför. De ska med andra ord inte hindra dig från att utföra dina arbetsuppgifter och de ska i vissa fall även hålla dig skyddad. Det är viktigt att man tar reda på vilka regler som gäller för yrket man utför, t.ex. om du behöver en viss typ av sko eller stövel med stålhätta eller om du behöver bära någon form av skyddsutrustning.

Genom att klä sig i lager håller man värmen utan att bli för varm och man kan enkelt ta av sig ett lager utan att riskera att bli kall. Det är samtidigt ett enkelt och roligt sätt att kombinera kläderna på, vilket innebär att man förenar både funktion och stil.



