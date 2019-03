Utbildning till programmerare allt mer populärt

I en värld som blir allt mer digitaliserad är arbetsmarknaden för duktiga programmerare ständigt växande. I vår vardag har vi idag ständig kontakt med datorer och digitala tjänster. Många av oss jobbar med en dator dagligen, andra kanske opererar maskiner som är digitaliserade. Våra bilar är inte längre helt mekaniska utan en stor del av utrustningen i dem är digitaliserade. Vi har idag en stor nytta i vårt dagliga liv så väl som i jobbet av att kunna förstå vad som ligger bakom de apparater vi använder oss av. Det gör att det blir allt mer populärt med utbildningar i programmering. En utbildning till programmerare är nästan en garanti för att få ett utmanande och välbetalt jobb. Därför ökar ständigt mängden ansökningar till våra utbildningar till programmerare.

Source, by Vajrapani666, CC BY-SA 3.0

Framtidsjobb

Som utbildad programmerare har du många olika alternativ till karriär. Programmering används inom en mängd olika branscher. Till exempel är det många företag som har behov av kvalitetslösningar för datasäkerhet. Här spelar programmerarna en stor roll i att skapa pålitliga system. Datasäkerhet är viktigt för att kunna hantera personliga uppgifter men även överallt där det hanteras pengar. Som banken Nordea som erbjuder sina kunder flera tjänster online och därför använder BankID för inloggning. Eller casinon online, till exempel PokerStars som använder sig av validering med sms för att hålla deras kunddata säkert.

Rätt språk

För att få en dator att göra det vi vill krävs att vi kan ett språk som datorn förstår. Det kallas för programmeringsspråk och det finns idag närmare 2 000 olika språk även om vissa inte riktigt används längre. Olika språk passar för olika uppgifter. Vilket språk just du vill lära dig beror därför lite på vilken bransch du vill jobba inom. Det finns dock några programmeringsspråk som är vanligare än andra och som alltid är en fördel att behärska för den som vill jobba med programmering och IT-utveckling.

Html

Det här är ett språk som de flesta kommer i kontakt med dagligen eftersom att de flesta hemsidor är uppbyggda av html. Det här språket var från början utformat för att kunna skapa hemsidor med text i olika format så som brödtext, rubriker och underrubriker. På 1990-talet när internet växte var html det enda sättet att kunna skapa en hemsida på. Det fanns inte en uppsjö av olika program att använda sig av som det finns idag. Program som så klart i sin tur är uppbyggda av ett programmeringsspråk.

Java

Detta är ett av de mest populära och mångsidiga språken som används av programmerare. Det här kraftfulla språket har få begräsningar och används inom vitt skilda branscher som generell programmering och spelutveckling. Eftersom det är så mångsidigt har det miljontals utövare världen över. Tack vare sin popularitet finns idag stora bibliotek med olika datastrukturer så den som programmerar inte alltid behöver skriva ut alla sekvenser från början till slut utan kan använda sig av den kod som redan finns i biblioteket. Det gör att det går snabbt att programmera med detta språk.



Source, by Віталій Крутько, CC BY-SA 3.0

JavaScript

Trots att det här språket delar namn med Java så är de inte så lika som man skulle kunna tro. JavaScript är visserligen skapat för att stödja Java men används annars mest för olika typer av webblösningar. Du som vill jobba med webbutveckling eller skapa hemsidor har stor nytta av att lära dig JavaScript. Även detta språk är någonting vi ofta kommer i kontakt med. Handlar du på nätet till exempel är chansen stor att du använt funktioner som skapats med JavaScript. Några exempel är kundkorg, popup-reklam och cookies samt andra interaktiva funktioner på webbplatser.

C

Det här är inte bara ett av de vanligaste språken utan det är även det äldsta. Just C är kanske inget som en vanlig användare av datorer kommer i direktkontakt med eftersom det används till lite mer djupare och grundläggande funktioner som datasystem. Programmeringsspråket C är lite av en urmoder till de andra, moderna språken. Därför är det aldrig fel att lära sig C för den som är intresserad av programmering. Det är lite som att lära sig latin för att sen kunna gå vidare och lära sig andra latinska språk som franska och spanska.

Olika utbildningar

För den som vill lära sig att programmera finns många vägar att gå. På nätet finns många olika utbildningar för den som föredrar att lära sig själv hemma. Många av dem är gratis och många duktiga programmerare har aldrig gått en formell utbildning utan de har haft ett starkt intresse för detta hantverk. Du som känner att en gedigen utbildning är mer din stil kan välja något av de många program som finns på högskolor och universitet. De har ofta olika inriktning så det lönar sig att läsa på innan så man hamnar rätt. Det finns även kortare utbildningar på Yrkeshögskola eller Komvux.

Attila Gal

HåboPortalen