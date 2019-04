Upplands hetaste lag

Den uppländska fotbollen står stadigt stark, inte minst tack vare Sirius som gör sin tredje raka säsong i Allsvenskan. Upplandsfotbollen är ju dock inte bara Sirius utan det finns även en rad andra lag, inte minst i Håbo med omnejd. Uppland har genom åren också producerat flera prominenta fotbollsspelare, som rönt stora framgångar på de större arenorna. Bland annat Josefine Öqvist och Daniel Jarl, Ola Andersson och Kleber Saarenpää.

Josefine Öqvist by Anders Henrikson via Wikipedia CC BY 2.0

Drömstart på Allsvenskan

När årets Allsvenskan drog igång sista söndagen i mars visade sig Sirius från sin allra bästa sida när man bortaslog Kalmar med 2-0. Redan efter tio minuter kunde Karl Larson ge Sirius ledningen med en läcker lobb som seglade in bakom Lucas Hägg Johansson i Kalmar-målet. På tilläggstid kunde sedan inhopparen Sam Lundholm fastställa slutresultatet till 2-0. Efter matchen var Sirius nye tränare Henrik Rydström, tillika gammal Kalmar FF-profil, mer än nöjd med lagets insats.

Efter förra årets ganska mediokra säsong där Sirius i stort sett hela säsongen kämpade i botten ger segern i premiären förstås hopp om att 2019 ska bli betydligt bättre än 2018. Inför matchen mot AFC Eskilstuna hemma, på Studenternas den 8 april, förväntas Sirius ha goda chanser till seger. Då ska man ha i åtanke att även Eskilstuna vann sin första match, nämligen hemma mot IFK Göteborg med 3-1.



Henrik Rydström by Chrilleson via Wikipedia (CC BY 3.0)

Två Upplandslag i samma serie

Tyvärr hittar vi inga Upplandslag i vare sig Superettan eller division 1. Förvisso har Superettanlaget Dalkurd sin bas i Uppsala, men eftersom laget spelar sina matcher i Gävle är det tveksamt om dessa kan räknas som ett Upplandslag fullt ut.

I division 2 norra Svealand hittar vi dock inte mindre än två lag från Uppland i form av Gamla Upsala SK samt Håbogrannen Enköpings SK, som efter några tuffa år är tillbaka i division 2. Att laget förra hösten lyckades ta sig upp i tvåan var lite av tredje gången gillt eftersom man både 2016 och 2017 föll i kvalspel. Förra året behövdes dock inget kvalspel då man säkrade avancemanget med två matcher kvar att spela.

För Håbo FF som förra säsongen spelade i samma serie som Enköping gick det dock betydligt sämre. Laget som åkte ur division 2 hösten 2017 gjorde ingen bra insats förra säsongen och slutade på näst sista plats i division 3 norra Svealand och hade dessutom hela nio poäng upp till kvalplats. Nu får man istället börja om i division 4 Uppland och sikta på en snabb återkomst till division 3. Säsongen inleds lördag 13 april då Håbo FF tar emot Månkarbo IF på hemmaplan.

Det går dock fortfarande att njuta av division 3-fotboll på Gröna Dalens IP då Håbo FF Dam återfinns i division 3 Uppland. Årets första hemmamatch spelas lördag 4 maj mot Fanna BK.

Attila Gal

