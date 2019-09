Hösttips i Håbo med omnejd

En lång och härlig sommar är slut och nu står hösten för dörren. Men, det behöver ju inte betyda att man bara behöver sitta inne hela tiden och slappa framför TV:n. Tvärtom finns det mycket att både se och göra under de kommande månaderna, inte minst i Håbo med omnejd.

'View of Strängnäs' by Pål-Nils Nilsson via Wikipedia ( CC BY 2.5 )

Höstmarknader

Marknader är kanske något som de allra flesta förknippar med sommaren, men även hösten är lite av marknadssäsong. En av de större marknaderna i Mälardalen är Strängnäs marknad som funnits så långt tillbaka som till 1756. Marknaden äger alltid rum andra lördagen i oktober och går i år av stapeln lördag 12 oktober. Strängnäs marknad brukar som regel vara en riktig folkfest med mellan 30 000 och 35 000 besökare. I år besöks också marknaden av Sveriges största ambulerande tivoli som öppnar redan på fredagen och som sedan håller öppet hela helgen.

Förutom Strängnäs marknad kan även Uppsala höstmarknad, som äger rum 7-8 oktober på Vaksala torg i hjärtat av Uppsala, vara värd ett besök. Sedan kan det förstås redan nu vara värt att slå ett slag för Bålsta Julmarknad 7-8 december, som alltid är trevlig.



Se sport live

Hösten innebär att säsongen i flera av de allra största svenska sporterna drar igång, som till exempel ishockey, handboll och bandy. Från Bålsta är det enkelt att ta sig till exempelvis Globen i Stockholm för att se Djurgården i SHL eller Hammarby i bandyns elitserie på Zinkensdamm.

Sedan får vi förstås inte glömma att alla fotbollserier går mot sin upplösning under hösten. I Allsvenskan finns samtliga Stockholmslag, det vill säga Djurgården, AIK och Hammarby, med i guldstriden. Till såväl Friends Arena, där AIK spelar, som till Tele2 Arena, där Djurgården och Hammarby håller till, är det från Bålsta enkelt att ta sig med hjälp av pendeltåg och sedan tunnelbana. För Sirius del handlar det däremot om att klara nytt kontrakt så att laget får vara kvar i Allsvenskan även nästa säsong.

Lite längre ner i seriesystemet, närmare bestämt i Division 2 Norra Svealand, kämpar Enköping för att undvika nedflyttning till division 3.





'Wiks slott' by Kemitsv via Wikipedia (CC BY-SA 3.0)



Slottsutflykt

Hösten är också perfekt för utflykter av olika slag. I Håbo med omnejd finns till exempel flera intressanta slott att besöka, som dessutom har fantastiska och natursköna omgivningar. Ett givet utflyktsmål är förstås Skokloster slott, som är beläget på en halvö ett par mil norr om Bålsta. Slottet är ett av Europas främsta barockslott från 1600-talet.

Ett annat slott som också är värt ett besök är Wiks slott, som bara ligger en dryg mil väster om Skokloster. Slottet har anor som går tillbaka ända till 1400-talet och ser ut som ett riktigt sagoslott, som omges av en vacker naturpark som gjord för promenad och picknick.



Attila Gal

HåboPortalen