Sirius i Allsvenskan på ett eller annat sätt

Sirius håller sig kvar i den övre delen av botten i Allsvenskan. Just nu ligger de två placeringar över kvalgränsen och det finns inga planer på att hamna lägre. Som tur är har de fått tillbaka backen Kebba, som blev felaktigt avstängd i det senaste mötet mot Elfsborg. Samtidigt letar klubben efter nya spelare som ska representera laget i den virtuella fotbollsvärlden, nämligen i eAllsvenskan.

Foto: Sirius Fotboll

Håller sig ovan kvalstrecket

I skrivande stund ligger Sirius på en tolfte plats och en poäng före tränaren Henrik Rydströms före detta klubb Kalmar FF. De två klubbarna har följt varandra under seriens gång, och kampen om platserna är hård. Falkenberg innehar fjortondeplatsen och ligger därmed på kvalplaceringen. Enligt spelbolaget bet365 bets och nyhetsrapporteringar är oddsen för att Sirius åker ur Allsvenskan 5.00. Tränarna Rydström och Mirza Jelecak säger däremot att de ska göra allt för att bli ännu mer hotande under matcherna som är kvar. Enligt dem är lagets framtida framgångar en träningsfråga och de kan bli bättre på att hitta en balans mellan bollinnehav och att utnyttja motståndarna när de är oorganiserade. Trots att de stundtals har släppt in enkla mål är de duktiga på att störa de andra lagen, även de som ligger i toppen.

Allsvenskan leds i dagsläget av Djurgården följt av AIK och Malmö FF. Sist i tabellen ligger Sundsvall och AFC Eskilstuna.

Fick rätt i disciplinnämnden

Siriusbacken Kebba Ceesay är inte längre avstängd. Efter att disciplinnämnden granskat bilderna från matchen mot Elfsborg är det tydligt att Kebba blev felaktigt tilldelad ett gult kort. Det gula kortet kom för en hands-situation men av tv-bilderna att döma rörde han aldrig bollen. Ändringen innebär att Kebba återigen har fem gula kort från hela säsongen och om han får ytterligare ett kommer han att bli avstängd i minst en match. Händelsen har gett de som är positiva till att domarsystemet VAR införs i Allsvenskan fler fördelaktiga exempel. Händelsen kommer sannolikt att tas med i diskussionerna om huruvida det är genomförbart att använda VAR i den svenska högsta ligan. VAR används i ibland annat Premier League, Champions League och Europa League.

I (e)Allsvenskan nästa år

Oavsett om Sirius håller sig kvar i Allsvenskan eller inte, kommer det att bli spel i en allsvensk serie nästa år. Siriusfotboll är nämligen på jakt efter tre spelare som ska representera klubben i eAllsvenskan. Serien startades i början av året och är ett samarbete mellan Dreamhack och Svensk Elitfotboll. Då var det endast tolv klubbar som ställde upp och nu hoppas arrangörerna att resterande fyra ska ställa upp. Ligan pågår på våren mellan mars och maj, men de exakta datumen för kommande säsong är ännu inte fastställda. eAllsvenskan är Sveriges största professionella FIFA-tävling och Sirius vill vara en del av det. Ligan, som spelas på Playstation 4, sänds på streamingplattformen Dplay och vanns förra året av Malmö FF.

Den sista matchdagen är den 2 november och det finns fortfarande chanser för det vanliga fotbollslaget att ta poäng och avancera i tabellen. Sirius sista möte är mot Kalmar FF, och det kommer att finns en extra stor vilja att vinna just den matchen.