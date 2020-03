Sverige brukar kallas för ett ingenjörernas land. Detta är kanske som mest sant i dagens digitala era där svenska företag hela tiden ligger i framkanten. Både när det kommer till ny teknik, men också nya spel.

De senaste innovationerna på den svenska internetbaserade spelmarknaden | Illustration

Det är knappast någon nyhet att Sverige har en lång tradition av skickliga uppfinnare och ingenjörer. Världen över har vårt avlånga land ett högt anseende för våra innovationer och än idag ligger vi ständigt i framkant. Oavsett om det kommer till revolutionerande digitala tjänster, som Spotify, Swish och BankID eller till innovativa spel. Inte minst nu när minigames är stort på marknaden, då dessa är lätta att spela från datorn såväl som från mobilen.

Inte bara blir spelarbasen stor, utan här finns också mycket pengar att hämta. Dels genom att göra spel för casinovärlden, men också mobilspel i form av appar. Med en succé-app går det att tjäna en hel del på reklamintäkter, men också genom alla extrafunktioner och förmåner spelarna kan låsa upp genom mikrobetalningar.

Ett exempel på detta är det superpopulära spelet Clash och Clans där spelaren ska bygga upp ett eget rike med en egen armé. Här måste man både anfalla andra spelare och skydda sig mot dem. Det tar tid att bygga upp sitt välde, men om man göra en mikrobetalning slipper man vänta.

Många skickliga svenska spelutvecklare

Att lyckas med ett koncept som Spotify är givetvis en på miljonen, sådana fullständiga game changers växer knappast på träd. Vad som däremot tycks växa på träd är skickliga svenska spelutvecklare. För vad har titlar som Battlefield, Minecraft och Candy Crush gemensamt? Jo, alla har svenska upphovsmän.

Ett av världens största spelbolag just nu, framför allt när det kommer till just minigames är NetEnt. Deras framgångsrecept ligger i att utveckla spel för casinoindustrin, som vi alla vet har haft en ordentlig tillväxt de senaste åren. Ju fler spelbolag som dyker upp, desto fler kunder har de att leasa till. Sett till att det under 2019 registrerades närmare 100 spelbolag bara i Sverige, är deras marknad enorm.

NetEnt har idag över 700 anställda och sitt huvudkontor i Stockholm. Under åren har de levererat massor av omtyckta spel, så som: Mega Fortune, Jack and the Beanstalk, Arabian Nights, The Invisible Man, Starburst och, så klart, Gonzo’s Quest.

Vad som kanske är extra roligt är alla omtyckta licensspel de har skapat. Inom musikvärlden ser vi exempelvis Motörhead Slot, Jimi Hendrix Slot, Guns n Roses Slot och inom film och serievärlden ser vi spel som Planet of the Apes, The Invisible Man och Vikings.

Malmö – Sveriges egna Silicon Valley.

Ja, idag finner vi framgångsrika spelbolag över hela Sverige, men det största koncentratet hittar vi faktiskt Malmö. Där lyser den innovativa flitens låga så pass starkt att vår storstad i syd internationellt kallas för Sveriges Silicon Valley. Här finns det fler utvecklare per capita än vad det gör i London och fler än vad det gör i hela Danmark.

Bland Malmös 50 (!) spelbolag hittar vi framgångsrika aktörer som: Avalanch, IO Interactive och Massive Entertainment.

Sverige fortsätter att gå i den teknologiska framkanten och vi ser inga som helst tecken på att det skulle förändras inom den närmaste tiden.



Källa: Internet