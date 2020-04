Håbo kommun i Uppsala län har mycket att erbjuda sina besökare. Med sitt idealiska läge nära Stockholm är det perfekt för en dagsutflykt. Från resten av landet går det enkelt att ta tåg till centralorten Bålsta som trafikeras både av fjärrtåg och pendeltåg. För den som inte kommer med egen bil går det bra att hyra bil för att ta sig runt till alla sevärdheter. En del väljer då att boka direkt med ett lokalt uthyrningskontor eller att använda någon av de jämförelsetjänster som finns online.

Hyrbil ett bra sätt att ta sig runt i Håbo

Boka hyrbil på nätet

Den som vill försäkra sig om att få den hyrbil de önskar på det datum det behövs gör rätt i att boka i förväg. Då kan det vara bra att använda en tjänst som till exempel hyrbilguiden.se eftersom de jämför erbjudanden från många olika uthyrare. Välj var du vill hämta och lämna bilen samt vilken modell. Då kommer du få upp hyrbilar från flera av de stora uthyrningsfirmorna som Hertz, Avis och Europcar. Sen är det bara att välja den bil som passar dina behov och boka, så finns bilen färdig att hämta upp på valt datum.



Håbo kommun

Håbo är en kommun som kan bjuda på både historiska platser, naturupplevelser och moderna museer. Kommunen sträcker sig från Mälarens stränder i söder, upp en bit i det uppländska landskapet. En stor del av kommunens område består av landbruksmark. Det finns flera tätorter i kommunen där Bålsta är den största. Andra tätorter i kommunen är bland annat Slottsskogen, Skörby och Vibyäng. Med hyrbil blir det enkelt att ta sig runt mellan slott, museum och välskötta naturreservat.



Välkänd vapensamling

Den kanske mest kända sevärdheten i kommunen är Skokloster Slott. Detta är ett av få privatbyggda slott i landet. Barockslottet började byggas under mitten på 1600-talet men arbetet avbröts utan att helt färdigställas när byggherren Carl Gustaf Wrangel avled. Slottet har sen dess klarat sig igenom en rad ägarskap av olika släkter tills det 1967 köptes av svenska staten. På slottet finns en av Europas mest kända vapensamlingar, 50 000 historiska föremål samt runt 600 porträttmålningar. Idag är delar av slottet ett museum som har öppet för allmänheten. Varje år i juli anordnas en välbesökt medeltidsmarknad med tornerspel.



Välbesökt fågelsjö och mälarvyer

I Håbo kommun finns många möjligheter att uppleva intressant och vacker natur. Den välbesökta Hjälstaviken är ett riktigt mecka för fågelskådare. Under ett besök i maj kan man lätt se och höra mellan 50 och 70 olika sorters fåglar. Runt sjön löper en åtta kilometer lång stig och vid vattnet finns gömslen och utkiksplatser att spana på fåglarna från. Fågellivet är aktivt året runt. Vintertid samlas rovfåglar som duvhök samt kungs- och havsörn. Under vår och höst befolkas sjön av flyttfåglar som stannar till för att tanka energi på vägen. Kalmarnäslandet är ett naturreservat söder om Bålsta som består av varierande natur med närhet till Mälaren. Förutom fina vyer över vattnet från klippor finns vandringsleder och grillplatser. I området finns många djurarter väl värda att bevara och det pågår projekt med att till exempel plantera ut nya ekar på området.







Utställning om folkkär kultfilm

Från Kalmarnäs tar du dig enkelt med bil upp till tätorten Bålsta. Här finns goda kommunikationer in till Stockholm. I Bålsta finns även ett museum som drivs av en av våra mest folkkära profiler, Lasse Åberg. Åberg som är mest känd för att ha skapat de kultförklarade Sällskapsresan-filmerna är även en framstående konstnär och formgivare. En del av hans verk finns att beskåda på museet. Där finns även en av världens främsta samlingar av Disneyföremål. Det är Åbergs privata samling som ligger som grund för det som ställs ut på museet. Eftersom Lasse Åberg är mest känd som filmskapare finns även en utställning med föremål från Sällskapsresan-filmerna.



Attila Gal

HåboPortalen