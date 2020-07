Sverige har länge utmärkt sig som en spelnation. Flera svenska spelföretag har skapat titlar som spelas över hela världen och branschen växer årligen. Det finns ett spritt intresse för olika genrer och det utvecklas alltifrån pusselspel till actionspel. Det finns ett lika stort intresse för att utveckla dataspel som casinospel. Det finns också de som hellre vill utveckla tekniken som används för att skapa spel.

Svensk spelutveckling: från casinospel till 3D-teknik

Positiv tillväxt förväntas

Tillväxten inom den svenska spelbranschen har ökat för varje år sedan Dataspelsbranschen påbörjade sin mätning. Under 2018 steg omsättningen med hela 42 procent och närmar sig en totalsumma på 20 miljarder kronor. Rapporten för 2019 kommer att släppas under hösten 2020. Tillväxtprognosen är positiv, trots att det råder brist på kompetens. Under 2018 ökade antalet anställda i branschen med 14 procent men den stora efterfrågan har gjort att spelföretagen har fått söka efter utländsk kompetens. Antalet nyexaminerade studenter matcher inte antalet anställda som behövs och flera företag har rapporterat att de är underbemannade. I ett försök att möta kompetensbehovet har spelutbildningarna i Sverige blivit fler. Många studios har även valt att hämta programmerare, kodare och övrig kompetens från andra IT-områden och sedan erbjuda dem specifik utbildning riktad mot spel. Det här har i sin tur lett till en kompetensbrist inom andra IT-branscher.

Spel till casinobolag

Förutom att vara framstående inom dataspelsutveckling finns det flera svenska tillverkare som har slagit sig in på casinomarknaden. Det finns spelleverantörer som utvecklar alltifrån spelautomater och bordsspel till livespelsplattformar. Den här typen av spel distribueras sedan till casinosajter och är tillgängliga både i mobilen och på datorn. Detta gör att spelaren kan spela oavsett plats och tidpunkt. En av de mest framstående spelleverantörerna i Sverige är NetEnt, som är ett av landets äldsta inom branschen. De började sin bana med att utveckla spelautomater men har alltmer börjat att satsa på att utveckla livelobbys för spel som roulette, blackjack och hold’em till casino på nätet.

Uppsalabolag köps av Epic Games

Svenska företag är inte bara skickliga på att skapa själva spelen. De är också framstående inom specifik teknik som kan göra spelen ännu mer levande. I november förra året köpte det amerikanska spelföretaget Epic Games upp Uppsala-bolaget Quixel. Bolaget grundades 2011 av Teddy Bergsman, som tidigare hade arbetat för spelföretaget Starbreeze. Bergsmans idé var att 3D-skanna alla möjliga objekt och göra dem tillgänglig för alltifrån spelutvecklare till filmbolag. Quixel har utvecklat en egen skanningsteknik och satt ihop ett 3D-bibliotek, som har använts av företag som Apple och Tesla. Nu ägs företaget av Epic Games, som bland annat ligger bakom succéspelet Fortnite. 3D-biblioteket finns tillgängligt i deras spelmotor, som kan användas av andra spelföretag för att skapa nya spelmiljöer. Trots uppköpet kommer huvudkontoret att ligga kvar i Uppsala.



Källa: Unsplash

Nya framgångar fortsätter att komma från svenska spelföretag och utvecklare. De kommer hela tiden på nya idéer och hittar sätt att ta tillvara på ny som befintlig teknik. Det här gör att Sverige fortsätter att behålla sin plats som en av världens största och drivande spelnationer. Det inspirerar samtidigt nya studios att våga slå upp sina dörrar och göra sina idéer till verklighet.



Attila Gal

HåboPortalen