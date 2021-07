Något som kan vara bra att satsa på, det är en foamroller eller skumrulle som man även kan kalla det. Det är bra att använda denna för att kunna lindra ömhet i kroppen.

Satsa på en bra foamroller

Det oavsett om du har det på grund av träning eller på grund av annat. En foamroller är även bra för att ta bort stress. Du kan använda dig av olika övningar med foamrollern i kombination med andra metoder som till exempelvis massage, akupunktur eller varm- och kallterapi.

En foamroller översätts enklast genom att säga skumrulle. Det är helt enkelt en rulle tillverkad i skummaterial. En foamroller kan du använda för att ge dig själv en djupvävnadsmassage. Du kan med hjälp av en sådan frigöra muskelknutor så väl som du kan lindra inflammationer samt även öka din flexibilitet i kroppen. Övningar med en foamroller ger dig även en ökad cirkulation samt ett ökat lymfflöde.

Olika former av foamrollers

Det går idag att hitta en mängd olika varianter av en foamroller. De har olika storlekar, olika fasthet och så vidare. Det finns bland annat mjuka rullar, som är bra att starta med om du är ovan eller om du är mycket känslig. Sedan finns det fasta rullar med en högre densitet. De sätter mer tryck på kroppen. En annan variant är strukturerade foamrollers. De har då olika former, åsar, knoppar och det gör att det går att rikta in sig djupare på musklerna.

Du kan även välja att använda en vibrerande foamroller, som löser upp muskelknutor på bra sätt. Det tack vare vibrationerna.

Hitta bra övningar

Om du vill göra bra övningar med din foamroller så finns det gott om videos och texter om hur du ska gå tillväga. Det är inte fel att göra övningarna tre till fyra gånger per vecka om du är mycket stel och har ont i din kropp.



Attila Gal

HåboPortalen