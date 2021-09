Nu är upphandlingen för nya aktivitetsparken, som ska anläggas i Bålsta mellan Fridegårdsgymnasiet och ishallen, klar. Avtal skrivs med entreprenören Nord skateparks.

Snart börjar anläggningen av aktivitetsparken i Bålsta

Under september drar anläggningsarbetet igång och området runt parken kommer att hägnas in. Nuvarande skejtpark kommer inte att kunna användas under byggperioden. Aktivitetsparken beräknas vara klar till våren 2022.

I september kommer även en muralmålning göras på området av konstnären HUGE. Genom belysning och konstnärlig gestaltning ska aktivitetsparken i Bålsta bli inbjudande och trygg.

Så påverkas närliggande verksamheter

Ishallens stora entré kommer vara innanför inhägnaden, så ingång för skolelever som besöker ishallen kommer ske via annan entré. Skyltar sätts upp på plats. Entrén för spelare kommer fortfarande att kunna användas. Självklart kommer det finnas ett gångstråk till bowlingen och utrymningsvägar för närliggande byggnader under hela byggtiden. Skoltaxin får en tillfällig väg att köra till gymnasiesärskolan.

Källa: Håbo kommun