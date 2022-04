USA är ett land många drömmer om att besöka. Kanske det är så att du funderar över att boka in en resa dit? Då är det ju först bra att bestämma vilken del av USA du vill besöka, samt att du även måste ansöka om ett ESTA.

Funderar du på att boka en resa till USA?

Det är nämligen så att för att få komma in i USA, så måste du ha ett inresetillstånd. Många tänker ju på visum, men som svensk medborgare kan du välja att ha ett ESTA, läs mer här om det. Tänk bara på att det gäller bara om det är så att du ska turista eller göra vissa affärshändelser. Är det så att du har planer på att jobba i USA eller att du ska studera, då är det ett måste att ha ett visum.

Var kan man ansöka om ESTA?

ESTA står för Electronic System for Travel Authorization. Det finns idag flera aktörer som förmedlar detta inresetillstånd. Se till att välja en som inte tar ut hutlösa priser eller känns oseriös. ESTA är för invånare i länder som omfattas av systemet ”Visa Waiver Program”. Sverige omfattas just av det. Det innebär just detta att man får resa till USA som turist med ett ESTA och slipper detta med att ansöka om ett visum.

När du har ansökt och fått ditt ESTA, så är det giltigt i två år. Dock får du bara vara kvar i USA i max 90 dagar per resa. Det innebär att du måste ha både tur och returbiljett som visar att du inte tänkt stanna kvar.

Du behöver även ha ett giltigt e-pass för att få ett ESTA och för att få åka alls. Du ska även ha en adress, där du ska stanna över första natten på plats i landet.

Vilken del av USA lockar dig?

I USA finns det ju rätt mycket att se, men landet är stort, så det är svårt att avverka hela på en enda resa. Det kan vara bra att se till att bestämma dig för en viss stad, eller en viss delstat eller en viss del av landet. När du ska resa, så kan du ju även välja att boka det via en vanlig resebyrå, eller bara att ta en flygstol. Men missa då inte att boka in ett boende för första natten, då det är ett måste att ha det då du ansöker om ett ESTA. Ansökan ska göras minst mint 72 timmar före ombordstigning.

För att veta vilken del av USA som kan tänkas passa dig, så är det bra att läsa på om landet och var någonstans olika saker finns. Om det är ett måste att se Frihetsgudinnan till exempel, ja då är det ju en resa till New York du ska boka. Är det däremot Disneyland du vill besöka, då ska du boka till Florida!

Ett hett tips är att hyra bil då du är i USA, i alla fall om du vill ta dig runt på enkelt sätt.



Attila Gal

HåboPortalen