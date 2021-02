Om det är dags att köpa en ny kontorsstol till kontoret så finns det en del att tänka på. Du vill ju säkert ha en som passar dig både i användning, ergonomi och smak. Pris och kvalitet hör oftast samman.

Att välja rätt kontorsstol

En stol för ett par hundralappar kanske dock inte håller måttet. Du som vill hitta kontorsstolar till bästa pris du kan kolla in AZ Design. En mycket viktig detalj då du ska köpa ny stol är hur mycket du använder den. Är det kanske så att du sitter i den 8 timmar per dag, varje dag? Det är inte ovanligt när man jobbar på kontor att det är så. Då gäller det att ha en stol som är bekväm och gärna justerbar. Hur du kan ställa in din stol är väsentligt för om den kommer att passa dina behov. Ska det köpas flera stolar till kontoret och alla ska ha samma stol för att det ska se snyggt ut? Då blir detta ännu viktigare

Bra funktioner är viktiga

Du bör välja en stol som är bekväm men den bör även ha olika funktioner, det så att du kan ändra den vid behov. Hos az design möbler finns det flera olika bra modeller. Det är bra att ha reglage för att justera sitsen, ryggen, armstöden med mera. Fundera även vad för textil den ska vara i. ska det vara tyg, konstläder eller äkta läder? Stolens hjul måste även vara bra så att de fungerar bra på det underlag de ska stå på. Hjulen ska kunna dras fritt utan att för den delen skada golvet.

En kontorsstol kan komma med eller utan både nackstöd och armstöd. Fundera på om dessa saker är ett måste. Dock är det rätt bekvämt att ha dessa båda funktioner. Ryggen är även den viktig att kolla på hur den ser ut. Det är inte fel att kunna justera även den.



Attila Gal

HåboPortalen