Per Nordenstam kommer att lämna sin tjänst som kommundirektör på Håbo kommun. Han har blivit rekryterad som VD för en ny arbetsgivarorganisation som bildas genom sammanslagningen mellan KFS och Pacta. Per tillträder sin nya tjänst under mars månad 2018.

Per Nordenstam slutar på Håbo kommun

- Jag har fått ett erbjudande jag inte kan motstå. Att få bygga upp en nationell arbetsgivarorganisation för samhällsnyttiga företag är för lockande för att avstå. Det har varit två spännande och utmanande år i en kommun som har mycket bra på gång. Jag vill rikta ett stort tack till alla duktiga medarbetare och chefer som jag har fått förmånen att samarbeta med och jag önskar all framgång i det fortsatta arbetet, säger Per.

- Det är tråkigt att Per lämnar oss och jag vill önska honom all lycka till med sitt nya uppdrag, säger Lotta Grahn Elg, Håbo kommuns kommunalråd.

Ekonomichef Vipul Vithlani kommer att gå in som tillförordnad kommundirektör när Per slutar.

Rekrytering av ny kommundirektör till Håbo kommun kommer att påbörjas i januari.



Attila Gal

HåboPortalen