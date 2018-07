Länsstyrelsen har, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om skärpt, generellt eldningsförbud i länets samtliga kommuner. Detta gäller även tomtmark. //The County Administrative Board has decided, in consultation with the fire departments, to intensify the fire ban in the county of Uppsala.

Skärpt eldningsförbud i Uppsala län

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:

Det är förbjudet att elda samt grilla i hela Uppsala län. All eldning med öppen låga utomhus är förbjuden vilket inkluderar eldning vid särskilt iordningsställda grillplatser, eldning och grillning på egen tomt samt nyttjande av alla former av friluftskök med öppen låga. Eldningsförbudet omfattar även förbud mot att tända värmeljus, marschaller samt facklor utomhus. Det utökade eldningsförbudet gäller som längst till och med 31 augusti 2018, och inga dispenser medges.

Beslut om skärpt eldningsförbud har fattats utifrån det rådande väderläget med extrem torka, de pågående omfattande bränderna och den fortsatt höga brandrisken i skog och mark.

• Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

• Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Kontakt angående eldningsförbudet: Länsstyrelsen i Uppsala län, telefon 010-22 33 000

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-07-25-skarpt-eldningsforbud-i-hela-uppsala-lan.html

