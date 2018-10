Nästa vecka börjar det förberedande arbetet med att renovera grusplanen på Futurumområdet till konstgräsplan.

Förberedelse för en ny konstgräsplan

Målet är att den nya konstgräsplanen ska vara klar i december. Det innebär att det kommer pågå arbete i området under hösten.

Under nästa vecka kommer entreprenören att förbereda arbete med att ställa stängsel runt området där arbete kommer pågå. En del av parkeringen kommer vara avstängd under arbetets gång. Transporter till och från området kommer förekomma under arbetet.

Entreprenören kommer anlägga en tillfällig infart till parkeringen för de som behöver parkera.

