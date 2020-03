Tillfällig servicehjälp från Räddningstjänstens stödgrupp i Håbo

För att hjälpa de som saknar hemtjänst och står utan annan hjälp från vänner eller anhöriga startar Räddningstjänsten nu en tillfällig servicehjälp genom sin frivilliga stödgrupp.

Det är en akut insats för de som är i riskgruppen för Coronaviruset och inte kan lösa hemleverans av livsmedel och mediciner på annat sätt. Kontaktperson är Jan Stoltz och Birgitta Green som arbetat som krisstödspersoner för Räddningstjänsten under flera år. De kommer under dagarna samla en resursgrupp som kan jobba med frågan under Coronakrisen.



- Vi behöver inventera hur vi kan göra det här på bästa sätt, säger Birgitta Green. Beroende på behov behöver vi kanske söka samverkan med andra frivilliga resursgruppen i Håbo. Det finns också facebookgrupper och andra privata aktörer som vi kan samverka med.

- Det vi behöver nu är att sprida vårt kontaktnummer dit man kan ringa om man är orolig och behöver hjälp. Hjälpnummer är till för individer i riskgruppen som behöver någon att samtala med eller inte kan lösa sin hemleverans på annat sätt under coronakrisen.



Kontakt

Har du behov av stöd kontakta stödgruppen på: 070-691 96 09