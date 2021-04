Håbo kommun ska att bygga en ny simhall i anslutning till den nuvarande. Beslut togs i kommunfullmäktige i juni förra året. Igår skrevs kontrakt med entreprenören Cobab som ska bygga simhallen.

Entreprenör klar för simhallsbygge / Foto: Håbo kommun

- Jag är glad att vi nu har ett kontrakt och kan komma vidare i projektet. Den nya simhallen är efterlängtad av många. När nuvarande simhall byggdes hade kommunen bara drygt 10 000 invånare. Idag är vi 22 000 och kommer att bli allt fler under de kommande 40 åren. Vi bygger för kommande generationer, säger Per Widén (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Nu när kontraktet är klart påbörjar arbetet med att i detalj planera och projektera den nya simhallen. Det görs utifrån sedan tidigare fattade beslut kring budget och omfattning.

- Jag ser verkligen fram emot att vi nu kan komma vidare med projektet ny simhall. En simhall för framtiden i Håbo. Vi har byggt upp en projektorganisation för att tydligt äga våra projekt framåt och jag är stolt över det vi åstadkommer, säger Liselotte Grahn Elg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Simhallen beräknas stå klar vid årsskiftet 2023/24.

Mer om Cobab

Cobab är ett medelstort entreprenad-/byggföretag med säte i Norrtälje. Företaget har erfarenhet från flera simhallsprojekt. De har bland annat byggt Norrtälje badhus, Pepparrotsbadet i Enköping och Järvas utomhusbad.

Läs mer om simhallsprojektet på habo.se/nysimhall

Källa: Håbo kommun