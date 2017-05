Doug Seegers till Håbo Festdag

Det är nu klart att Doug Seegers kommer att uppträda på Håbo Festdag den 19 augusti. Det är det första namnet som släpps till den årliga festdagen som anordnas i Bålsta.

Fotograf: Scott Simontacchi 2016

Doug Seegers tog plats i svenska folkets hjärtan genom sin medverkan i programmet Jills Veranda där han uppträdde med sin genombrottslåt Going Down The River.

Idag är han en välkänd countrysångare som tagit Sverige med storm genom sin sång och sin charm. Doug är just nu aktuell med sitt nya album där han tolkar Hank Williams. Doug Seegers uppträder på Håbo Festdag kl. 15.00 med efterföljande signering.

Håbo Festdag är ett årligt arrangemang i Bålsta, Håbo kommun som arrangeras av Håbo kommun. Festdagen lockar tusentals besökare varje år. I år anordnas Håbo festdag den 19 augusti.

Attila Gal

HåboPortalen