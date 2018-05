Nanne Grönvall sjunger hits på årets Nationaldag

Nanne Grönvall är det andra artistsläppet till årets Nationaldags-firande i Skokloster. Nanne kommer att bjuda på sina största hits på scenen kl. 13.00 med efterföljande signering.

– Det ska bli väldigt trevligt att fira Nationaldagen tillsammans med er och samtidigt bjuda på några av mina hits! hälsar Nanne Grönvall.

– Nanne är en av våra mest folkkära artister som vi alla vet är ett riktigt energiknippe på scenen. Vi kan lova att det kommer att bli en fartfylld show med Nanne och hennes härliga hits, missa inte det! säger Tomas Wickgren, en av Håbo kommuns projektledare för Nationaldagen.

Nanne Grönvall

Nanne Grönvall är en svensk sångerska, låtskrivare och musikalartist. Hon har tidigare varit medlem i grupperna Sound of Music och One More Time. Nanne Grönvall har deltagit i Melodifestivalen många gånger både som sångerska och låtskrivare.

Mer om Nationaldagen 2018 i Skokloster

För femte året i rad bjuder Håbo kommun in till Nationaldagsfirande och familjefest i Skokloster. Här blandas nya aktiviteter och uppträdanden med återkommande traditioner.

Aktiviteter och utbud

Under dagen kommer det att finnas olika aktiviteter och utbud för hela familjen att ta del av. En central del av firandet är medborgarskapsceremonin, där nya medborgare i år hälsas välkomna till kommunen av kommunalrådet Liselotte Grahn Elg, samt får diplom och en gåva.

Andra aktiviteter är:

 Romeo & Julia kören uppträder

 Classic Mustang Club Sweden finns på plats med sina fina bilar

 Marknadsgata med försäljning av hantverk och andra varor

 Skoklosters kyrka håller gudstjänst och orgelkonsert

 Skoklosters slott håller öppet med fri entré; besök paradvåningen på egen hand eller följ med på en visning

 Utställningarna ”Slottets skatter” och ”Silverkammaren” visas på slottet

För yngre familjemedlemmar arrangeras bland annat:

 Lekar och aktiviteter

 Ansiktsmålning

 Fiskdamm

 Sagoäventyr

 Ponnyridning

 Klapphage

- Det känns kul och spännande att få ta sig an Nationaldagsfirandet i Skokloster. Jag har under många år jobbat med andra arrangemang i Håbo kommun så det känns extra kul att få förtroendet att jobba med Nationaldagen. Likt tidigare år blir det en marknadsgata med försäljning av olika produkter, det kommer självklart finnas scen med uppträdanden av både lokala akter och mer kända artister samt mat och dryck till försäljning. Vi kommer att ha roliga aktiviteter under dagen. Det kommer finnas något för alla att ta del av. Vi firar från klockan 11-17, säger en av Håbo kommuns projektledare för Nationaldagen, Tomas Wickgren.

Hans-Martin Akleye, avdelningschef för Kultur- och livsmiljö på Håbo kommun, ser fram emot Nationaldagsfirandet. - Det känns fint att även i år kunna fira i Skokloster vid slottet, att få vara i och visa upp en våra kanske viktigaste kulturmiljöer kommunen. Det blir en fin fest för att fira Nationaldagen och att välkomna våra nya medborgare i kommunen.

Dagen leds av konferencier Tomas Wickgren.

Transport Med hjälp av Bergkvarabuss gratisbussar från Bålsta tar man sig smidigt till och från Skokloster och bokar detta på kommunens hemsida. Bilparkeringen finns i närheten av området.



Attila Gal

HåboPortalen