För sjätte året i rad bjuder Håbo kommun in till firande av nationaldagen den 6 juni. Det blir en familjefest med aktiviteter och uppträdanden för alla åldrar.

Välkommen att fira nationaldagen i Skokloster!

En viktig händelse under dagen är ceremonin för våra nya medborgare. Här hälsar kommunalrådet Liselotte Grahn Elg alla nya medborgare välkomna till Håbo med diplom och en gåva.

Under dagen blir det roliga uppträdanden under dagen och det finns massor av aktiviteter att ägna sig åt. Bland annat uppträder Romeo & Juliakören och Skokloster kyrka håller gudstjänst. Du kan också passa på att kolla in Classic Mustang Club Sweden som visar upp sin bilar eller varför inte fynda på marknadsgatan.

För de mindre blir de bland annat barnteater och fiskdamm.

-Nationaldagen i Skokloster har på bara några år blivit en tradition i Håbo och det är häftigt att få vara med och anordna den här dagen för alla invånare i kommunen, säger Jytte Rüdiger, chef på Kultur- fritidsförvaltningen. Det är en viktig dag, en folkfest till och med, som vi får fira med alla i kommunen och då vi får en möjlighet att välkomna våra nya medborgare.

Gratis bussar till och från firandet

Precis som tidigare år erbjuder kommunen i samarbete med Bergkvarabuss de som vill att åka buss till och från evenemanget. Att åka med kostar inget. Allt du behöver göra är att anmäla dig på vår webbplats.

Källa: Håbo kommun