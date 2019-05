De uppträder på nationaldagsfirandet i Skokloster

Håbo kommun är stolta att kunna presentera årets artister till nationaldagsfirandet i Skokloster. Under dagen kommer vi få se både Tone Norum och Andreas Johnson!

Fira nationaldagen i Skokloster

Tone Norum är en erfaren artist med många hits från 80talet och framåt. Vem minns inte genombrottslåtarna Can’t you stay och Stranded från debutalbumet One of a Kind? Eller megahiten Allt som jag känner som hon sjöng tillsammans med Tommy Nilsson 1987? Tone spelar på nationaldagen i Skokloster klockan 15.

Andreas Johnson är artisten som hunnit med det mesta. Det var med albumet Liebling som han slog igenom stort, både på hemmaplan och internationellt där låten Glourius nådde tredjeplats på Englandslistan. Andreas har ställt upp i melodifestivalen vid ett flertal tillfällen, bland annat tillsammans med Carola 2008 med låten One Love och nu senats 2019 med låten Army Of Us som gick vidare till Andra chansen. Andreas uppträder på nationaldagen i Skokloster klockan 13 med efterföljande signering.

Konferencier för dagen är Tomas Wickgren från Tomas Event. Tomas kommer själv från Håbo och har bland annat varit med och anordnat Håbo festdag under många år. Det är andra året i rad som han är med och anordnar nationaldagsfirandet i Skokloster.

Källa: Håbo kommun