Att se på film är det många som tycker om att göra. En del föredrar att se dem på bio, andra vill se dem hemma i soffan.

Gillar du att se på film?

Fördelen med att titta på film hemma, det är ju att man kan äta och dricka gott till, samt sätta på paus om man behöver en paus för toalettbesök. Ett bra sätt att kunna se nya och gamla filmer på, det är via blockbuster. Fördelen denna tjänst har, mot andra streamingtjänster, är att du betalar bara för de filmer du ser på. Du slipper betala en viss summa varje månad. Andra streamingtjänster är det ofta ett abonnemang på som du då får betala varje månad, oavsett om det finns filmer du inte vill se.

Bra filmer genom tiderna

Det finns egentligen hur många världens bästa film genom tiderna listor som helst. Alla har ju olika smak och tycke när det gäller vad som är bra film eller inte. Men genom åren har det kommit en hel del bra filmer, som är väl värda att nämna tycker vi. En av dem är Rädda menige Ryan, som är en av tidernas bästa krigsfilmer. Steven Spielberg är den som står bakom denna film som handlar om andra världskriget och har Tom Hanks i huvudrollen.

En annan film som är väl värd att se, det är Good Will Hunting, med Matt Damon och Robin Williams i huvudrollerna. Andra bra filmer är Full Metal Jacket, Slumdog Millionaire, American History X, Gökboet och Nyckeln till frihet.

Se på film när du vill

Om du vill kunna se på film när du vill, så kan du göra det just via blockbuster. Hos dem går det att hyra film så väl som att köpa dem. Du betalar som sagt bara för just exakt den film du vill se, inga andra kostnader tillkommer. Hur smart som helst!

Attila Gal

HåboPortalen