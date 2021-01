Martin Jacobson: I överlägsen ledning på svensk pokerlista

Sverige har utmärkt sig, och fortsätter att göra det, i flera sporter och spel. Björn Borg briljerade i tennis liksom Ingemar Stenmark gjorde i skidbackarna. På fotbollsplanen finns Zlatan Ibrahimovic och vid pokerbordet sitter Martin Jacobson.

2014 blev den då 27-årige stockholmaren, Martin Jacobson, den första svensken, och den andra nordbon, att utses till världsmästare i poker. Tack vare segern började svensk poker att växa, men Jacobson var långt ifrån den enda svensken på den globala pokerrankingen. Faktum är att det finns flera andra framgångsrika pokerspelare. De har bara inte vunnit lika stora vinstsummor.

Vägen till seger i WSOP

Martin Jacobson var namnet på allas läppar 2014, oavsett om de var pokerspelare eller inte. Den 11 november vann han finalen i World Series of Poker Main Event. Det var den 45:e upplagan av vad som har kommit att kallas poker-VM och den första, och hittills enda, gången som vinstpotten på 10 miljoner dollar var garanterad. WSOP tog plats i juli i Las Vegas, men mellan åren 2008 och 2016 spelades finalen i november. Deltagarna som tog sig vidare till finalen kallades för The November Nine.

Finalen i Main Event spelas i no limit Texas Hold’em. Jacobsons vinnande hand bestod av ruter och hjärter tio. I Texas Hold’em får spelarna endast två hålkort. Resterande fem gemensamma kort ligger på bordet. Likt i andra pokervarianter är det royal flush som är den högsta pokerhanden. Färg är däremot en säker pokerhand som brukar ge utdelning. Färg vinner alltid över stege men förlorar mot kåk. Oavsett vilken pokerhand spelaren planerar för är det viktigt att noga fundera ut hur handen ska spelas vid varje gata. Om du får en bra pokerhand i ett tidigt skede gäller det att försöka skydda den, samtidigt som du försöker få de andra pokerspelarna att addera till potten.

WSOP-finalen 2014 var inte den första, eller sista, som Jacobson deltog i. Totalt har han deltagit i mästerskapet 16 gånger och vid fem tillfällen har han tagit sig till finalbordet. Första gången han tog sig till den stora pokerturneringen var 2008. Han vann sin plats via en satellitturnering, men den gången tog han sig inte längre än till tredje handen. 2020 spelades WSOP online och Jacobson deltog i turneringarna People’s Choice Event, Mini Main Event och Millionaire Maker. Hans bästa placering blev en 242:a plats.



Två män i konversation med varandra.

Från köket till pokerbordet

Pokerproffs var inte Martins första karriärval. Istället var det köket som lockade och han började som många andra aspirerande kockar; med att hacka lök och skala potatis i diverse olika restaurangkök. Men det blev aldrig en kockkarriär likt Carina Brydlings, som gav en plats i det svenska kocklandslaget samma år som Martin vann stort i Las Vegas. Istället skulle hans fritidsintresse ta honom på en helt annan resa.

Martin började spela poker online när han var 18 år och deltog, allt eftersom hans spel utvecklades, i allt fler pokerturneringar. Han började med att spela heads up-turneringar, vilket är pokerturneringar där pokerspelarna möts en mot en. Därefter gick han vidare till flerbordsturneringar och satellitturneringar. Dessa tog honom till landbaserade pokerturneringar, såsom WSOP, WPT och EPT. Sedan det tidiga 2000-talet har nätpokerspelare kunnat vinna platser i olika pokerturneringar och gränsen mellan online och offline poker har nästan suddats ut helt.

Jacobsons blev snabbt ett känt namn i pokerkretsar. Internationellt var han känd som en av de allra bästa pokerspelarna, men tyvärr också som en av de bästa pokerspelarna som aldrig vann. Innan sin WSOP-seger hade han gått vidare till finalbordet i European Poker Tour flertalet gånger. Han hade kommit på sjätte plats i pokerturneringen Big One och slutat på en tionde plats i People’s Choice Main Event. Han hade även slutat som tvåa i World Poker Tour. Martins stora närvaro gjorde att många tyckte att han var en välförtjänt vinnare av WSOP 2014. Han var en sann världsmästare, enligt vissa, då det är få segrare som deltar i lika många pokerturneringar som Jacobson. De satsar istället alla sina kort på den största pokerturneringen, en gång om året.

Det har inte blivit några fler segrar i större pokerturneringar sedan 2014. Däremot verkar Martin aldrig ha haft några tankar på att avsluta sin karriär som pokerspelare. Enligt egen utsago spelar han poker för att han tycker att det är underhållande. Han är dessutom engagerad i att sprida kunskapen om poker och sedan 2017 är han märkesambassadör för 888 Poker. Totalt har han tjänat in 17 miljoner dollar i pokervinster, varav 12 miljoner kommer från sitt deltagande i WSOP.

Sveriges pokertopp

Martin Jacobson är inte den första pokerspelaren från Sverige som har haft framgångar i internationella pokerturneringar. Christer ”Chris” Björn, som hamnar på en andra plats

sett till vinstersumman, började sin pokerkarriär långt innan Martin var född. Han började spela poker i England under 1980-talet och vann sitt första WSOP-armband 1997. Hans största WSOP-framgång var i 3 No Limit Hold'em år 2000 och han gick hem som segrare med 334 . Hans totala vinstsumma uppgår till ca. 5,7 miljoner dollar. Efter Chris kommer Michael Tureniec. Han är två år äldre än Jacobson har totalt spelat in 5,1 miljoner dollar. Han är för närvarande rankad som 195 i världen på den globala pokerrankingen. Hans senaste pokervinst kom under World Poker Tour i No limit Hold’em Deep Stack 2019. Då åkte han hem med 100 .



Man i solglasögon vid ett pokerbord.

Om man undantar Martin Jacobsons pokerseger för sju år sedan ligger de tre bästa svenska pokerspelarna på ungefär samma vinstsumma. Christer Björns pokerkarriär började långt innan internetpokern slog igenom. Hans främsta vinster kommer från pokerturneringar som har spelats på fysiska pokeranläggningar. Han hade även en ”vanlig” karriär vid sidan av sin poker under flera år. Michael och Martin startade sina pokerkarriärer ungefär samtidigt och har följt varandra seden dess. Michael har för närvarande en bättre pokerranking än Martin Jacobson, som ligger på 767:e plats på rankingen Global Poker Index. Martin har däremot deltagit i fler prestigefyllda pokerturneringar, och fler gånger.

Det kan vara svårt att avgöra vilken pokerspelare som är den bästa. Är det den som har vunnit den största vinsten? Eller den som har vunnit flest pokersegrar fast mindre prispengar? Oavsett åsikt har Martin Jacobson satt Sverige på pokerkartan och det har gynnat såväl nybörjare som tidigare pokerspelare, som kanske har fallit glömska.

