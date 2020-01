Innovativa tider för svensk hockey

Sverige är ett land som i hockeysammanhang kommit att bli högst blomstrande det senaste decenniet. Med rutinerade namn som Peter Forsberg i ryggen, högaktuella proffsspelare som Victor Hedman och lovande juniortalanger som Nils Höglander kan man konstatera att succén för svensk hockey är ett faktum. Men så har det inte alltid varit. Under tidiga 2000-talet rådde bristfälliga förhållanden kring utvecklingen inom den svenska ishockeyförbundet, vilket ledde till att ett program för att rekrytera och träna unga talanger etablerades inom förbundet. Vad har detta initiativ inneburit och vad det i förlängningen kommit att betyda för svensk hockey?

Ett utvecklingsprogram på initiativ av det svenska ishockeyförbundet

Det var omkring milleniumskiftet som initiativet för utvecklingen av svensk hockey drogs igång, det under ledning av Tommy Boustedt. Vid denna tid hade landet visserligen många stora namn som syntes i NHL och framgångarna internationellt fanns där, men bakom kulisserna var upplägget ostrukturerat och inte optimalt drivet, eller som Tommy Boustedt själv säger “en total röra”. Det svenska ishockeyförbundet ville ta ett aktivt initiativ för att strukturera upp kring rekrytering och träning av unga talandet inom sporten, och gav alltså Boustedt hedersuppdraget. Till en början var han tveksam till det hela, men efter lite övertalning blev det alltså Boustedt som kom att hålla i taktpinnen för projektet. Första steget blev att identifiera var systemet fallerade. Framförallt kunde man identifiera att rekryteringen inte var bra nog, och att utvecklingsprogrammen för de spelare som rekryterades inte heller räckte till för att få dem att uppnå sin fulla potential. Man såg också att tränarutbildningarna inte höll måttet. Dessutom saknades ett konkret material, vilket gjorde att alla program hos klubbarna runt om i landet var olika - varje klubb körde sina egna program vilket förstås inte var optimalt.

Med bakgrund av denna problematik förstod man att man behövde förbättra effektiviteten ordentligt. Att på bästa sätt driva rekrytering, utbildningar och träning blev centralt och färgade landets alla hockeyklubbar. Bland annat så användes resurser till att anställa och utbilda tränare, mycket med inspiration från andra ledande hockey-länder, vilket ledde till att träningarna optimerades. Bland annat fokuserade man på träning både på och utanför isen, mental träning inkluderat. Ett system för utveckling och utbildning etablerades allt mer för olika åldersgrupper av spelare och snabbt syntes resultat bland de svenska talangerna aktiva inom sporten. Ett exempel är talangfulle Rasmus Dahlin, som klev in i NHL år 2018, då som 18 år gammal.







Svensk hockey på frammarsch

Så hur har programmet utvecklats sedan det introducerades under år 2003? Jo, idag har det lilla landet Sverige omkring 65 000 registrerade spelare, det på en population på omkring 10 miljoner. Idag är omkring 10% av de aktiva spelarna i NHL svenskar, och vid förra årets (2019) NHL-dragning valdes 26 svenskar in. Detta kan jämföras med förra årtiondet, då enbart 15 svenska spelare valdes in. Siffror som dessa pekar helt klart på att Sverige etablerats som ett framstående land på hockey-kartan, ur ett globalt perspektiv.

En framstående hockeyspelare som kan stå exempel för landets framgångar med att ta fram lovande spelare är svensken William Nylander, som för närvarande spelar i NHL för klubben Toronto. Under förra året (2019) landade Nylanders lönecheck på stadiga 97,6 miljoner kronor. Andra svenskar som tjänar bra med pengar inom NHL är Henrik Lundqvist, som spelar för NY Rangers. Lundqvist cashade in under föregående år in 80,7 miljoner kronor. Även Victor Hedman spelar hem rikligt med pengar, 74,8 miljoner kronor landade hans lönecheck på under 2019. Att följa de svenska toppspelarnas karriärer i NHL är spännande, och engagerar många hockey-fans på olika sätt.

Men hur går det egentligen för hockeyn nära Håbo?

Ur ett mer lokalt perspektiv blir det förstås intressant att undersöka hur ishockeyn med grafisk närhet till Håbo kan ha påverkats den stundande utvecklingen. Enköpings SK HK är förmodligen det lag som är av störst intresse, dock har säsongen inte gått vidare bra. Av totalt 20 spelade matcher har enbart fyra vinster kammats hem, något som placerar laget på nionde plats i Hockeyettan Östra. Resultatet är lite av en besvikelse, då laget under 2018 placerade sig som femma och fick spela i AllEttan Norra. Aktuellt blir nu istället att satsa på spel i Vårettan, för att sedan kvala vidare till Hockeyallsvenskan. Tilläggas bör att Enköpings SK HK tidigare under decenniet haft bra säsonger med fina framgångar!

Bandylaget Sirius har däremot haft en riktigt bra säsong, som placerat sig på en 6:e plats i Elitserien i Bandy, det efter hittills nio spelade matcher. Målskyttet har varit på topp, där man för närvarande räknar till 42 mål. Vid ett gäng matcher har laget bjudit på en ordentlig målfest, bland annat har man slagit Västerås med 7-6, och Frillesås med 6-0. Formen ser ut att hålla i sig och ska man vara optimistisk kan man tro att Sirius går mot en av sina bästa säsonger på mycket länge. Förhoppningen är att laget tar sig till slutspel, något som har inte hänt sedan år 2011.

För att knyta ihop säcken - framtiden för svensk hockey

Man kan konstatera att det program som introducerades av det svenska ishockeyförbundet haft mängder av positiva influenser på sporten nationellt sett, bland annat kring området runt Håbo men kanske framförallt landet runt.

Det kan också konstateras att svensk hockey är på topp även internationellt sätt men flertalet svenska namn i NHL, och man kan fråga sig hur mycket längre den positiva utvecklingen kan sträcka sig? Prognosen ser ordentligt ljus ut, och man kan tänka sig att ju mer utvecklingsprogrammet får etablera sig och utvecklas, desto större kommer framgångarna för svensk hockey att bli.

Det blir spännande att följa hockeysveriges framgångar det kommande decenniet, framtiden ser onekligen riktigt lovande ut! Vi kan räkna med att sveriges hockeytalanger fortsatt når stor framgång på isarna.



