Sverige är ett sport- och idrottsintresserat land. Året runt pågår olika ligor och serier. Varje sport följer sitt eget säsongssystem. Hur det är utformat beror till stor del på årstiden. Vissa sporter kräver varmare temperaturer medan andra kräver snö och is. Ibland är det inte lika tydligt varför vissa sporter följer ett visst säsongssystem.

Sport tar aldrig säsongsuppehåll

Alla dessa säsongssystem innebär att det alltid utövas någon form av sport i Sverige, vilket gynnar bettare och alla som är intresserade av sport.



Från höst till vår

Det finns ett stort antal idrotter i Sverige vars säsonger pågår från höst till vår. Under den här perioden utövas majoriteten av alla inomhusbollsporter, såsom futsal, innebandy och handboll, och vintersporter. Vintersporter, såsom skidåkning, har ofta mycket kortare säsonger. Det beror framför allt på att vintersäsongen är kortare och de flesta skidcuper pågår mellan november och mars. De allra flesta tävlingar körs i december och januari. Ishockey räknas inte riktigt som vintersport, trots att den spelas på is. Matcherna spelas i ishallar och det spelar ingen roll vilken temperatur det är utomhus. De svenska hockeyligorna spelas från september till mars. Därefter följer ett slutspel och den internationella hockeysäsongen brukar avslutas med ett världsmästerskap.





Källa: Unsplash



Boll- och vintersporter är stora på den svenska bettingmarknaden och varje sport har sin egen kategori. I handbollskategorin på https://www.betfair.se/sport/handball listas oddsen för kommande matcher och mästerskap allt eftersom de schemaläggs. Det finns särskilda spelformer som används oftare i handboll. Över/under är en vanlig form där bettaren väljer ett antal mål som hen tror att det kommer att bli fler (över) eller färre (under) av. Andra populära former är resultat och matchvinnare. Under samma säsongsperiod finns oddspel på sporter som inte följer det svenska säsongssystemet. Under hösten och våren spelas t.ex. flera av de europeiska fotbollsligorna. Det innebär att svenska bettare fortfarande kan betta på fotboll, även om säsongen inte har dragit igång i Sverige.



Från vår till höst (och året runt)

Tvärtemot övriga Europa har Svenska Fotbollsförbundet bestämt att de svenska fotbollsligorna ska spelas från vår till höst. Både Allsvenskan och Superettan har tidigare spelats från höst till vår och anledningen till bytet har ifrågasatts. Flera klubbar är tydliga med att de vill gå tillbaka till det gamla systemet. En av dessa är Malmö FF, skriver https://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/. Anledningen är för att de vill komma i samma fas som övriga fotbollseuropa. Det skulle bli enklare att byta spelare under gemensamma transferfönster och landslagen hade enklare kunnat anpassa sig efter spelarnas klubbscheman.



Golf, som är en av Sveriges största sporter, brukar spelas vår-höst i Sverige. Däremot spelas PGA- och LPGA-tourerna året runt men det är temperaturerna som avgör när golfsäsongen kan börja i Sverige. Om det är en mild vinter kan den börja tidigt, vilket den gjorde i Dalarna i år, skriver https://sverigesradio.se/sida/. Golfare var ute på banorna redan i januari och det var den tidigaste säsongsstarten på över 40 år. Det finns samtidigt ett stort antal sporter som kan utövas året runt. Tennis spelas året runt eftersom spelarna kan flytta in och ut efter väder. Simning och friidrott är också året-runt-sporter.



Sport tar aldrig säsongsuppehåll i Sverige, trots vårat tydliga säsongsklimat. Det är alltid någon liga igång, vilket gör att sportsidorna och oddsrutorna aldrig gapar tomma.



