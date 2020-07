Från Enköping till Champions League?

När det gäller lokalområdet och dess fotbollsframgångar är kanske inte Champions League det första som kommer till tals, men faktum är att två spelare representerat Enköpings SK och spelat i en CL-final under sin karriär. Ett facit som inte många andra svenskar klubbar kan skryta om. Vilka är då dessa spelare och hur gick det till?

Källa: "Forza Inter" av Tasnim News Agency (CC BY 2.0)

Den första är Jesper Blomqvist. Han hade en karriär med klubbar som Manchester United, Milan, Parma och Everton. Det var i Champions League-finalen 1999 han fick chansen från start i United, tillsammans med spelare som David Beckham, Peter Schmeichel, Ryan Giggs och Andy Cole. De vann matchen efter en dramatisk vändning i slutminuterna där norrmannen Ole Gunnar Solskjaer spelade en huvudroll. Jesper Blomqvist blev därmed första svensk att vinna Champions League under dess nuvarande namn.

Han valde på senare år att avrunda karriären i Sverige och 2007 skrev han på som tränare för ESK. En roll som han kort därpå även övergick till att vara spelande tränare. En comeback som slutade med succé. Han fick inte samma succé som tränare i klubben, men gick oavsett från att spela till Camp Nou i finalen till att briljera på Enavallen. En plats som skiljer sig något i utseende från Europas större arenor.



Källa: "Enavallen" av Calle Eklund (CC BY-SA 4.0)



Den andra spelaren är sannolikt mer bortglömd hos många. Han kom fram som helt okänd från Kenya, men skulle bara några år senare spela Champions League-final på Santiago Bernabeu-stadion i Madrid. Hans namn är McDonald Mariga och faktum är alltså att ESK var den första klubben han representerade i Europa.

Han fick snabbt ögonen på sig efter en säsong med ESK, som slutade med uppflyttning från division 2. Det blev därefter Helsingborg som fick tag på Marigas signatur, men ESK skulle få ut mer av honom. Det slutade med miljoner längre fram.

När det några år senare, 2010 närmare bestämt, var dags för Champions League-final mellan Bayern Munchen och Inter så var Mariga med i truppen. Han fick se sitt Inter ta hem en taktisk seger med 2-0 och Mariga blev därmed den första kenyanen någonsin att vinna Champions League, samt den andra som representerat ESK under karriärens gång. De har inte vunnit pokalen sedan dess. Sett till oddsen ser det istället ut som att Bayern Munchen kan få ta revansch. Om man ska spela på fotboll så är de favorittippade. Bayern Munchen har dessvärre inga tidigare ESK-representanter i laget för tillfället!

McDonald Mariga har numera lagt karriären på hyllan och istället valt att rikta in sig på politiken hemma i Kenya. En minst sagt intressant karriär, som på sätt och vis tog fart på riktigt under några månader i Enköping på Enavallen. Jesper Blomqvist har hållit sig undan från politiken, men vi har fått se honom i program som Mästarnas Mästare, Lets Dance och Stjärnor på is.

Nu återstår det att se om det blir någon lokal talang från området som kommer att bli nästa svensk i en Champions League-final!



Källor: Internet