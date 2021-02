Golf i Håbo med omnejd

Fotboll må vara Sveriges största sport, men golf hamnar inte långt efter. Enligt European Golf Association är Sverige ett av de mest golfspelande länderna. Det är både sett till antalet golfspelare och golfbanor. 2019 fanns det 463 golfbanor i landet och man räknade med att ca. 5,15 procent av befolkningen spelade. Golfare i Håbo behöver därför inte ta sig långt för att svinga några hinkar. Det finns flera golfbanor och klubbar inom räckhåll.

Uppsalaspelare på väg till eliten

Tillgången till golfbanor har gjort att proffsspelare har kommit fram i länet. En av de just nu mest lysande stjärnorna är, Anton Karlsson, som representerar Uppsala Golfklubb. 2020 spelade han i Challengetour och vann RAM Cape Town Open. Det var hans första seger på den här touren. Samma år vann han även Burvik Open.

Challengetouren är en division som förbereder spelare för steget upp till PGA Europatouren, där alla majors och championships ingår. Dustin Johnson är den stora favoriten i årets majors. Enligt de senaste golfnyheterna och odds tipsen är han förhandsfavorit att vunna US Open med oddset 10.00, och US Masters med oddset 7.00.

Närliggande golfbanor

Bro-Bålsta Golfklubb

Mellan Bro och Bålsta hittas BB GK. Klubben bildades 1978 och har aktiverat golfare i över 40 år. Idag finns det två öppna banor: en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. Klubben tar emot både medlemmar och gäster. De arrangerar nybörjarkurser, såväl som tävlingar för olika klasser.

Klubben samarbetar både med Friibergh Herrgård och Happy Tammsvik Konferens & Herrgård, för de som vill kombinera golf med en lyxig weekend med mat och övernattning.

Enköpings Golfklubb

Golfklubben i Enköping grundades några år innan BB GK. Banan anlades 1970 i ett park- och skogsområde. Den har 18 hål och både gäster och nybörjare är välkomna att spela. Det finns en restaurang i anslutning, som heter Restaurang Golf. För den som vill övernatta finns det stugor tillgängliga för uthyrning direkt vid greenen. Det går också att boka in sig på en golfweekend genom Best Western Park Astoria inne i Enköping.



Sofielund Golfklubb

Sofielund GK ligger endast 30 minuter från Stockholm och 5 minuter från Bålsta. De har en 18-håls Pay & Play bana i vacker mälarnatur och en 9-håls Pitch and put bana som är perfekt för nybörjare eller för närspelsövning.

Hos de behöver du inte boka starttid då de tillämpar bollränna veckans alla dagar.



Friiberghs Golfklubb

​Idén till en 9-håls golfbana kom 1988 och den den 22 augusti 1990 blev klubben invald i Svenska Golfförbundet. Drygt tio år senare byggdes banan ut till 18 hål. Friiberghs GK har alltid varit en familjär klubb med inriktning på trivsel och otvungen social atmosfär. Vår golfbana slår det mesta när det gäller miljö och natur, vilket också goda recensioner i Svensk Golf och sociala medier vittnat om. Karaktären är omväxlande skogs- och parkbana med några unika och omtalade signaturhål. Före green på hål 11 ligger en Trefaldighetskälla där du kan fylla på med gott iskallt källvatten!





Uppsala GK

Uppsala GK är den största och äldsta golfklubben i Uppland. Den grundades 1937 och besökare kan spela 36 hål. Det finns en 9-hålsbana som är öppen för ”pay-and-play” och en 18-hålsbana, som öppnades 2010. En ny driving range öppnade 2018. Klubben erbjuder kurser för både privatpersoner och företag. Det finns även möjlighet att arrangera konferenser. Uppsala GK samarbetar med flera hotell i Uppsala, bland annat Park Inn by Radisson och Radisson Blu Hotel.

Det finns ytterligare golfbanor runt Håbo och i kringliggande kommuner. Sofielund Golfklubb är en mindre ”pay-and-play”-klubb, medan Bro Hof, som ligger 15 min från Bålstad, har två internationella banor: stadium course och the castle course. För de som ännu inte har bemästrat golf, eller som är mer intresserade av frisbee, finns möjligheten att spela frispeegolf i friluftsområdet i Viby. Banan har 18 hål och vem som helst kan spela.



Att lära sig att spela golf är inte längre något för bara några få. Golfmöjligheterna är många, oavsett nivå och medlemskap. Det går att göra en hel weekend av det, eller bara spela i en timme eller två.



