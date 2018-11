Demokratidagen ger ungdomar inflytande

Tisdagen den 16 oktober var det dags för den tionde upplagan av Demokratidagen i Håbo. Sedan 2008 har Håbo kommun årligen anordnat en Demokratidag för ungdomar.

Syftet med Demokratidagen är att väcka intresse för samhällsfrågor och ge ungdomar en kanal för inflytande. I år är fokus för dagen kultur och fritid. Ett sjuttiotal ungdomar från årkurs 7 till och med årskurs 3 på gymnasiet är med och deltar på dagen.

Ungdomar vill påverka

Under dagen ligger stort fokus på att ungdomarna själva ska föra samtalet framåt. Först i form av en presentation av alla deltagare, men också en presentation av högstadie- och gymnasieskolornas elever om hur de arbetar med elevinflytande. Sedan får Ungdomsrådet möjlighet att informera om sin verksamhet. ”Vi ska vara ett inflytande och försöka få med de andra ungdomarna att söka till Ungdomsrådet för att kunna påverka och förändra saker som skulle kunna bli bättre i samhället” säger Elisabeth Goro, representant för Ungdomsrådet och elev på Gröna Dalenskolan.

På eftermiddagen får ungdomarna jobba med ett grupparbete. De blir placerade i mindre grupper där de jobbar med olika idéer och förslag om ett nytt kulturhus. Alla ungdomar som deltar får möjlighet att göra sin röst hörd och bli lyssnade på.

”Oftast är det de vuxna som har alla dagar, fast här är det mer ungdomarna som är i mitten och de vuxna är någonstans på kanten. Så idag är det vår dag, och då kan vi få våra röster hörda mer” säger Josefina Wistedt Schönning som går i 8C på Futurum. ”Jag har sagt väldigt mycket som jag tycker.”

Att vilja få sin röst hörd är något som många uttrycker, och Demokratidagen har blivit ett välkommet tillskott i ungdomarnas inflytande. Dagens kultur- och fritidstema är uppskattat, men lämnar enligt Elisabeth en del osagt. ”Jag tycker att upplägget är väldigt bra och att vi tar upp bra och viktiga frågor, men vi skulle även kunna ta upp mycket mer frågor om skolan, eftersom vi ungdomar spenderar väldigt mycket tid i just skolan” kommenterar hon.

Med under dagen är även Pa Modou Badjie, föreläsare och musiker känd från gruppen Panetoz. Han föreläser om något som han kallar för ”det sociala kapitalet” – vikten av att kommunicera med varandra, om hur man alltid kan hitta vägar runt språk- och kulturbarriärer. ”Vart du än är över hela världen, om du inte kan språket så kan du alltid le. Att le är det klaraste språket du kan ge till någon” säger han.

Genom föreläsningens gång pekar Pa Modou ofta på vikten av att verkligen se folk och våga bemöta dem på deras nivå och utifrån deras förutsättningar. En stor del i varför han själv kommit just dit han är idag är tack vare att han blev sedd som ungdom, att folk vågade ge honom möjligheten att göra det han gör bäst – använda musik som verktyg för att inspirera människor till att bli sina bästa jag. Och det är just det han vill kunna ge andra, och få andra att ge varandra. Att ge folk verktyg, menar Pa Modou, är det som skapar förutsättningar.

Det som händer sedan är att Pa Modou ber alla i rummet att ställa sig upp och hälsa på någon de inte känner. ”Jag gillar att inspirera människor till att hälsa på varandra, för jag tycker att den första och bästa grunden du behöver som verktyg – det är kommunikation.”

Vad händer nu?

Det finns en viss oro hos ungdomarna att de idéer och förslag som tas fram under dagen inte kommer att följas upp på en högre nivå. Josefina uttrycker en känsla av att politiker ofta inte tar ungdomar på lika stort allvar som vuxna, och menar att de inte alltid följer upp de idéer och förslag som ungdomar kommer med.

Liselotte Grahn-Elgh, kommunstyrelsens ordförande, försäkrar att Ungdomsrådet och tjänstemännen som närvarar kommer att arbeta vidare med frågorna och involvera dem i arbetet. ”Där är inte vi politiker lika inblandade. Men det finns som sagt en plan för den fortsatta processen för det som kommer fram under dagen” påpekar hon.

Men det är just i Ungdomsrådet som ungdomarna har den största chansen att påverka menar Liselotte. Inledningsvis under dagen så pratade man om hur Ungdomsrådet har bjudit in UL till diskussion, och skolförvaltningschefen finns på plats och pratar med ungdomarna om hur man jobbar på hög nivå inom skolan. ”Det är viktigt att vi som redan är engagerade tar emot med öppna armar för att faktiskt få med oss ungdomarna framåt” säger Liselotte.



