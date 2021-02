Har du sport- eller friluftsutrustning du inte använder? Gör en god gärning och skänk den till Fritidsbanken!

Skänk utrustning till Fritidsbanken

Under vecka 9-14 kan du enkelt lämna in utrustning på återvinningscentralen i uppmärkta kärl. Självklart kan du även lämna in utrustning på Fritidsbanken när den är öppen. Allt som skänks lånas sen ut gratis till alla som vill röra på sig.

Läs mer om fritidsbanken på habo.se/fritidsbanken