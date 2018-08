Snart är det återigen dags för riksdagsval. I år har många uttryckt sin osäkerhet inför vilket parti de ska rösta på, men frågar vi spelbolagen kommer antingen Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna att stå som vinnare.

Spelbolagen tror att SD kan bli största partiet

Det är återigen valår och kanske kan 2018 skriva in sig i historieböckerna. Fler än någonsin verkar osäkra på vilket parti de ska rösta på. Nu har spelbolagen sagt sitt i saken och enligt dem, är det störst sannolikhet att antingen Sverigedemokraterna (SD) eller Socialdemokraterna (S) blir störst parti. Samtidigt visar också oddsen att det troligen blir Moderaternas Ulf Kristersson eller Stefan Löfven som får rollen som statsminister.



Oddsen baseras på en sammanslagning av information som spelbolagen har förvärvat genom opinionsmätningar, tidigare registrerade skillnader mellan mätningar och valresultat, samt hur spelarnas betting förändras under valrörelsens gång. Den som är intresserad av att spela på riksdagsvalet, hittar här en nya online-jämförelsessida där de största och senaste spelsajterna bedöms.



Utomlands är odds en uppmärksammad variabel

I Sverige var det först 2006 som politiska odds fick ett genomslag och detta då spelarna hos vissa aktörer nästan till punkt och pricka lyckades rama in valresultatet. Men utomlands har spelbolagens odds haft ett längre inflytande. Nyligen listade exempelvis CNN spelodds som en av fem troliga källor till att Demokraterna vinner mellanårsvalet i den amerikanska kongressen.



Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har samma odds

Det finns över 100 spelbolag på den svenska marknaden och några av de största har nu presenterat odds som tyder på att S och SD har 1.85 i odds att bli Sveriges största parti. De är i sin tur följda av Centerpartiet med 5.01 och Moderaterna med 9.0. Trots att Moderaterna har 9.0 i odds, bedöms deras partiledare Ulf Kristersson vara mest trolig som statsminister. Kristersson har nämligen 1.7 i odds medan Stefan Löfven har 2.3.



Detta tyder i sin tur att datan oddsen baseras på pekar på att många bedömer det troligt att SD och M kan komma att bilda någon typ av alliansregering efter valet. Huruvida det är fallet får det i dagsläget bara att spekulera i.



Attila Gal

HåboPortalen