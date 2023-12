Allt färre omkommer i jultrafiken – här är Håbos mest olycksdrabbade vägar

Dödsolyckorna i jultrafiken har mer än halverats på tjugo år. Försäkringsbolaget If har sammanställt statistik över landets mest olycksdrabbade vägar. Här är resultatet för Håbo kommun.

Julen är en av de stora trafikhelgerna. I år inträffar julafton på en söndag, vilket i bästa fall kan innebära att inte alla bilister ger sig ut samma dag.

– Mycket trafik, dåligt väglag kombinerat med stress är ett dåligt recept för långkörning. Därför är det viktigt att hålla avstånd och köra försiktigt i jultrafiken – så att ni kommer fram säkert, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If.

Samtidigt har de allvarliga olyckorna minskat kraftigt. I mitten av 00-talet inträffade uppemot 30 dödsfall per år i trafiken under julhelgerna i Sverige. De senaste åren är det drygt 10 personer per år som förolyckats.

I Uppsala län har det inträffat en dödsolycka de senaste tre åren. Julhelgen 2009 var Uppsala läns mörkaste sedan 2003 då tre personer omkom.

– Vi kan se att de stora samhällssatsningar på trafiksäkerhet de senaste åren ger resultat. Det i kombination med säkrare bilar leder till färre dödsolyckor. Men trots det hårda arbetet så sker det ändå dödsolyckor på våra vägar varje jul och det är upp till oss alla som är ute och kör att försöka förhindra det. Att hålla hastighet och avstånd är bland det viktigaste vi kan göra, säger Johan Granholm.

Här är Håbos mest olycksdrabbade vägar

För att få en bättre bild av var bilister bör vara särskilt uppmärksamma har If begärt ut statistik över de mest olycksdrabbade vägsträckorna under december och januari i alla kommuner.

I Håbo är E18 den väg där polisen rapporterat flest olyckor i december och januari de senaste fem åren: sammanlagt 4 stycken.

Observera att vi här alltså räknar på polisrapporterade olyckor och inte bara dödsolyckor.

Antal polisrapporterade olyckor i Håbo under december och januari

Vägsträcka Antal olyckor 2018–2023

E18 4

Väg 544 2

Väg 263 1

Väg 545 1

Väg 554 1

Badhusvägen 1

Kraftleden 1

Kärlekens väg 1

Källa: Transportstyrelsen

Så förbereder du bilen

• Packa med isskrapa, startkablar, bogserlina, ficklampa, snöskyffel, varm filt, reflexväst och varningstriangel.

• Se till att du har vinterdäck med tillräckligt mönsterdjup och rätt lufttryck.

• Fyll på spolarvätska och ha gärna en färdigblandad flaska i reserv. Använd bara spolarvätska som är avsedd för vinterbruk.

• Kontrollera att torkarbladen är i gott skick och byt dem vid behov. Sikten kan bli riktigt dålig om du använder gamla torkarblad.

• Laga stenskotten innan resan så slipper du riskera en spricka som hindar sikten.

• Testa frysskyddet i kylaren med en glykolprovare (finns att köpa i detaljhandeln från 45 kr och uppåt). Vid behov fyll på med glykol.

• Se över din bilförsäkring. Har du till exempel rätt körsträcka och ingår hyrbilsförsäkring?

Källa: If





Metod

Uppgifterna om antalet avlidna gäller tidsperioden 20 december till 12 januari. Statistiken publiceras av Transportstyrelsen.

När det gäller de mest olycksdrabbade vägarna har vi gjort ett uttag från trafiksäkerhetsdatabasen Strada genom Transportstyrelsen för december och januari de senaste fem åren.

Olyckorna rapporteras in från polisen och kopplas sedan till vägnamn från nationella vägdatabasen. Vissa platser har förutom vägnummer även ett namn – ett mot eller väg. Dessa redovisas med '/' mellan namnen. Olyckor som sker i korsningar och påfarter redovisas här med vägnamnen separerade av ett komma.