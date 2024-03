Nya siffror: Befolkningen ökar i Håbo – nu 22 974 personer

Samtidigt som invånarantalet minskade i många kommuner ökade Sveriges totalbefolkning under 2023, visar ny statistik från SCB. I Håbo kommun har folkmängden ökat.

I Håbo kommun bor numera 22 974 personer. Det är en ökning med 209 personer, motsvarande 0,9 procent, jämfört med år 2022.

I Sverige som helhet föddes det ovanligt få barn under 2023, man får gå tillbaka till 2003 för att hitta lägre siffror.

– I Håbo föddes visserligen också färre barn än 2022, men jämfört med 2021 föddes fler. Det är framför allt antalet flyttar till och från kommunen som förklarar varför befolkningen ökar, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.





I hela Uppsala län bor nu 404 589 personer, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med året innan. I fyra av åtta kommuner ökar befolkningen med minst 0,2 procent jämfört med 2022. Den största ökningen står Knivsta kommun för (2,9 procent), medan folkmängden i Tierps kommun minskade mest (1 procent).

Följande bild visar utvecklingen kommun för kommun.









Befolkningen ökar i 95 kommuner – och minskar i 193

I hela Sverige är vi, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 551 707 invånare. Det är en ökning med 0,3 procent jämfört med 2022.

I de flesta kommuner minskar befolkningen. Jämfört med året innan har 95 kommuner vuxit och 193 krympt, när även förändringar mindre än 0,2 procent räknas med.

Den största befolkningsökningen i hela landet hittar vi i Nykvarns kommun i Stockholms län. Här har folkmängden vuxit med 3,8 procent på bara ett år.

Under samma period har befolkningen i Emmaboda kommun i Kalmar län krympt med 3,1 procent.

– I absoluta tal är den totala folkökningen i Sverige förra året den minsta sedan 2001. I förhållande till befolkningens storlek är det den minsta ökningen sedan år 2000, säger Lovisa Sköld.

Med SCB:s kartverktyg går det att sortera, jämföra och analysera befolkningsutvecklingen 2023 ned på kommunnivå. Där finns bland annat statistik och beräkningar om antal födda, döda, inflyttningar och utflyttningar. Genom att välja olika befolkningsintervall går det till exempel att se fördelningen av kommuner i olika storleksklasser runt om i Sverige.



Befolkningsutvecklingen 2023 (kartverktyg)







Fakta och metod

Befolkningsstatistiken baseras på folkbokförd befolkning.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut.

Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2023, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden men redovisas inte som händelser under 2023. De redovisas i en justeringspost.

I tabellen som visar folkmängdens utveckling stämmer inte folkökningen exakt överens med summan av antalet födda, döda, och flyttningar för alla kommuner. Detta beror på eftersläpning i rapporteringen. De gånger en förändring rapporteras långt efteråt dyker den upp i folkmängden, men redovisas under en justeringspost i stället.

Både inrikes och utrikes flyttningar ingår i flyttningssiffror. Detta innebär att vissa kommuner, till följd av invandringsöverskott, kan ha nettoinflyttning trots inrikes avflyttning.

Statistiken om kommuner och län för 1968–1998 redovisas enligt den regionala indelningen som gällde 1998.

För åren 1968–1997 redovisas levande födda inrapporterade till och med vecka 13 året efter födelsen. Från 1998 är det till och med vecka 4 året efter födelsen.

Den här artikeln har genererats automatiskt med hjälp av kod. En text har tagits fram för var och en av Sveriges kommuner och län.



Källa: SCB