Under 2024 föddes det färre barn i Sverige än på flera decennier och i många kommuner sjönk antalet invånare. I Håbo kommun är folkmängden ganska oförändrad.

Nya siffror: Nu bor det 22 973 personer i Håbo

I Håbo kommun bor numera 22 973 personer. Det är en liten minskning jämfört med 2023 (−1 person).

– i Håbo har utflyttningen varit större än inflyttningen. 1 480 personer flyttade till kommunen medan 1 510 flyttade därifrån, samtidigt som antalet födda har varit större än antalet döda, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

I landet som helhet sticker 2024 ut som ett år då barnfödande fortsatte att minska, man får gå tillbaka till början av 2000-talet för att hitta lägre siffror för antalet nyfödda barn.

Barnafödandet minskade i 15 av 21 län och i 163 av Sveriges 290 kommuner under 2024 jämfört med 2023.

– Det här är en fortsättning på en utveckling vi sett under flera år nu. Vi får backa till början av 2000-talet för att hitta ett år med färre födda barn. Och då var den totala folkmängden över 1,6 miljoner invånare mindre än i dag, säger Lovisa Sköld.

Räknat i förhållande till befolkningens storlek och sammansättning blir den nedåtgående trenden ännu tydligare. År 1999 var barnafödandet det hittills lägsta någonsin i Sverige: 1,5 barn per kvinna enligt det mått som kallas summerat fruktsamhetstal. I början av 2000-talet ökade barnafödandet fram till 2010, men därefter har det minskat.

Under 2024 hamnade barnafödandet på 1,43 barn per kvinna.

– Vi har statistik om summerad fruktsamhet som sträcker sig flera hundra år tillbaka, och talet har aldrig tidigare varit så här lågt, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

– Med andra ord: Antalet födda barn per kvinna i Sverige är det lägsta någonsin.

Även i Håbo minskade antalet nyfödda förra året – från 203 till 201.

I hela Uppsala län bor nu 407 912 personer, vilket är en ökning med 0,8 procent jämfört med året innan. I fyra av åtta kommuner ökar befolkningen jämfört med 2023. Den största ökningen står Knivsta kommun för (2,3 procent), medan folkmängden i Tierps kommun minskade mest (0,4 procent).



Befolkningen ökar i 119 kommuner – och minskar i 169

I hela Sverige är vi, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 587 710 invånare. Det är en ökning med 0,3 procent jämfört med 2023.

I de flesta kommuner minskar befolkningen. Jämfört med året innan har 119 kommuner vuxit och 169 krympt.

Den största befolkningsökningen i hela landet hittar vi i Järfälla kommun i Stockholms län. Här har folkmängden vuxit med 3,0 procent på bara ett år. Under samma period har befolkningen i Hällefors kommun i Örebro län krympt med 2,7 procent.

– I absoluta tal är den totala folkökningen i Sverige förra året den minsta sedan 2004, säger Lovisa Sköld.

Med SCB:s kartverktyg går det att sortera, jämföra och analysera befolkningsutvecklingen 2024 ned på kommunnivå. Där finns bland annat statistik och beräkningar om antal födda, döda, inflyttningar och utflyttningar. Genom att välja olika befolkningsintervall går det till exempel att se fördelningen av kommuner i olika storleksklasser runt om i Sverige.

Befolkningsutvecklingen 2024 (kartverktyg)

Fakta och metod

Befolkningsstatistiken baseras på folkbokförd befolkning.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut.

Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2024, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden men redovisas inte som händelser under 2024. De redovisas i en justeringspost.

Både inrikes och utrikes flyttningar ingår i flyttningssiffror. Detta innebär att vissa kommuner, till följd av invandringsöverskott, kan ha nettoinflyttning trots inrikes avflyttning.

Statistiken om kommuner och län för 1968–1998 redovisas enligt den regionala indelningen som gällde 1998.

För åren 1968–1997 redovisas levande födda inrapporterade till och med vecka 13 året efter födelsen. Från 1998 är det till och med vecka 4 året efter födelsen.

Den här artikeln har genererats automatiskt med hjälp av kod. En text har tagits fram för var och en av Sveriges kommuner och län.



Källa: Pressmeddelande från SCB 21 februari 2025, 08:00