Under påskhelgen visas barocka blomsterarrangemang i våningarna – inspirerade av de växter och blommor som pryder inredningen i slottet. Dessutom erbjuds familjeaktiviteter, visningar och vårnyheter i museibutiken. Öppet 29 mars – 1 april.

Barocka buketter inleder säsongen på slottet

– I år samarbetar vi med proffsiga florister kopplade till Löthnergården Inredning & Blomster i Bålsta för att tillsammans stimulera lokalsamhället och verksamheter i Håbo kommun, samt öka besöksnäringen till området, säger Jessica Söderqvist, museichef på Skoklosters slott.

Tema fyra årstiderna

Påsken på Skoklosters slott har blivit synonymt med blommor. Sedan flera år tillbaka har det populära blomstertemat varit återkommande – så även 2024. Den här gången är temat de fyra årstiderna som tolkas av floristerna Eva Pettersson, Jessica Öhrström och Maria Sandegård.

– Floristerna har i sina härliga barockinspirerade arrangemang tagit intryck av Skoklosters slotts fantastiska 1600-talsmiljöer och de populära blommor och växter som pryder inredningsdetaljer, möbler och målningar från den tiden, säger Jessica Söderqvist.

Familjeaktiviteter och visningar

Förutom blomsterarrangemangen kommer det under långfredagen att finnas en pop-up-butik där besökarna tillsammans med en florist kan skapa en slottsbukett att köpa med sig hem. Dessutom erbjuds familjeaktiviteter med pyssel av glittriga, barocka påskägg, slottssafari genom Wrangelvåningen och slottsvisningar på svenska och engelska. Påsken blir säsongens första publika aktivitet på plats i slottet.

– Vi ser verkligen fram emot att få möta våra besökare igen, säger Jessica Söderqvist.

Påskhelg på Skoklosters slott

Öppet: 29 mars–1 april, klockan 11.00-16.00

Barocka buketter, slottsvisningar, pyssel av barocka påskägg, slottssafari, audioguide, utställningar.

Museibutik och café håller också öppet.

Fri entré för barn upp till 19 år.

För mer information, besök www.skoklostersslott.se

Skoklosters slott är ett av världens främsta barockslott och Sveriges största privatpalats. Greveparet Carl Gustav Wrangel och Anna Margareta von Haugwitz lät uppföra slottet under den svenska stormaktstiden, ett bygge som pågick i över 30 år. Ändå blev inte slottet helt klart eftersom hantverkarna lämnade sitt jobb när Wrangel dog 1676. Det mesta finns bevarat, och att kliva in i slottet är att resa tillbaka till en tid som flytt – till adelns lyx och vardag som den sett ut under 350 år. Ligger beläget vid Mälaren och Upplandsleden.

Slottet är ett museum och här förvaras över 50 000 föremål. Museet ingår i myndigheten Statens historiska museer.